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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الملف الإقتصادي مهم لكل مواطن مصري

حسام الخولي: يجب التركيز على وثيقة ملكية الدولة في جلسات الحوار الوطني

حسام الخولي
حسام الخولي

أكد النائب حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الملف الاقتصادي مهم لكل مواطن مصري ويجب التركيز الزائد عليه في الحوار الوطني ومفروض مصر تكون أكبر تخصصا في هذا المجال، قائلا إن "البشائر طيبة وتعطي أمل زائد على أننا لازم نزود صادراتنا اللحظية ونبني عليها".

وأوضح حسام الخولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية "لبنى عسل"، على قناة "الحياة"، أن أهمية مناقشة وثيقة تخارج الدولة أو ملكية الدولة، متابعا: "لازم نشوف وصلنا لحد فين وتأخرنا ليه في تنفيذ هذه الوثيقة ودي حاجة تم الاتفاق عليها، والأولى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن: "السرعة والوقت مهمين جدا ووجود حوار وطني اقتصادي وبنسمع الحلول الواقعية ونسمع المشاكل والحلول خطوات جيدة للوصول إلى حلول للمشاكل".

حسام الخولي ملكية الدولة الحوار الوطني الملف الاقتصادي توك شو

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