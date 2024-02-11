مصرع 5 أشخاص في انهيار مبنى سكني بفاس المغربية

لقي 5 أشخاص ثلاثة رجال وامرأتان مصرعهم إثر انهيار مبنى سكني، مساء يوم السبت، بالمدينة العتيقة لفاس المغربية، فيما تواصل فرق الإنقاذ عملية البحث تحت الأنقاض وتأمين مكان الحادث.

وذكر موقع "هسبريس" المغربي أن "المبنى المنهار يقع بحي زقاق الرمان قرب ساحة باب الكيسة (اعجيسة) غير بعيد عن وسط المدينة العتيقة".

وأكدت مصادر أن "المبنى كان يسكنه خمسة أشخاص تجمعهم علاقة قرابة، وقد لقوا مصرعهم جميعا تحت الأنقاض".

وأرجعت المصادر سبب الانهيار إلى "الزخات المطرية القوية التي شهدتها مدينة فاس يومي الجمعة والسبت"، موضحة أن الانهيار أعقب ظهور تصدعات بالمبنى العتيق الذي يتألف من ثلاثة طوابق.

وأضافت أن "سكان طابقين اضطروا إلى إخلاء المبنى، بينما اختارت الأسرة المنكوبة البقاء بشقتها رغم الأخطار المحدقة التي أصبحت تهدد محل إقامتها بعد ظهور التصدعات".

واستنفر الحادث السلطة المحلية والمصالح المعنية بولاية جهة فاس مكناس ومقاطعة فاس المدينة، فضلا عن عناصر الوقاية المدنية، التي قامت بانتشال جثث الضحايا تباعا من تحت الأنقاض، إلى جانب عناصر الأمن، التي ضربت طوقا على المنافذ المؤدية إلى مكان الانهيار، ومنعت الاقتراب منه.