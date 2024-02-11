مدارس الدقهلية تستقبل مليون طالب وطالبة بالفصل الدراسي الثاني

استقبلت مدارس الدقهلية حوالى مليون طالب وطالبة حيث انتظمت الدراسة اليوم مع بدء نصف العام الدرلسى الثاني وسط إجراءات وقائية، كما تابعت المدارس انتظام دخول الطلاب.

ووجه ناصر شعبان وكيل وزارة تعليم الدقهلية بتحقيق الإنضباط وتطبيق الغياب الإلكتروني، موضحا أنه ينتظم مايزيد عن مليون طالب وطالبه فى مدارس المحافظة في النصف الثاني من العام الدراسي الحالي.

وشدد على الانتهاء من إعداد الجداول المدرسية، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، مؤكدة على استمرار عملية رصد وتسجيل غياب الطلاب يوميا والتنبيه المشدد عليهم بعدم الغياب وتسليم الكتب الدراسية للطلاب.

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