هل اﻟﻜﻼﻡ أثناء الوضوء يبطله؟.. عالم أزهري يوضح الحكم الشرعي

أجاب الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، عن سؤال ورد اليه مضمونة:"حكم الكلام على الوضوء؟:".

ليرد موضحا: ان اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ذهبوا ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﻜﻠﻢ اﻟﻤﺘﻮﺿﺊ ﺃﺛﻨﺎء ﻭﺿﻮﺋﻪ ﺑﻼ ﺣﺎﺟﺔ.

ﻭﻳﺮﻯ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﺮﻩ اﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻮء.

ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻫﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻫﻨﺎ ﺗﺮﻙ اﻷﻭﻟﻰ.

ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭاﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ ﻣﻦ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ: اﻟﻜﺮاﻫﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﺫﻛﺮ اﻟﻠﻪ.

ومن السنة اغتنام وقت الوضوء في الذكر التالي:

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الوضوء ما يلي :قال صاحب البدر المنير: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: (أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فسمعته يدعو يقول: “اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي” فقلت: يا نبي الله لقد سمعتك تدعو بكذا وكذا؟ فقال: وهل تراهن تركن من شيء) رواه النسائي وصاحبه ابن السني في كتابيهما عمل اليوم والليلة.

قال النووي في الأذكار وإسناده صحيح: وهو كما قال فإن رجاله رجال الصحيح خلا عباد بن عباد بن علقمة وهو ثقة، كما قاله أبو داود ويحيي بن معين، وذكره أبو حاتم بن حبان في ثقاته.