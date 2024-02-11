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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع المياه في عدة مناطق ببني سويف

صدى البلد



أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن مدينة الفشن ومجلس قروي الفنت وتوابعه، اعتباراً من الساعة 4 فجر غد الاثنين 12 فبراير  وحتى الساعة 6 مساء نفس اليوم ، وذلك بسبب توقف محطة مياه القضابي ، خلال تلك الفترة ، نظراً لأعمال الصيانة بخط 800مم المُغذي لمدينة الفشن

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وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع  الخدمة خلال الساعات المذكورة،بسبب أعمال التطهير،لضمان انتظام تقديم الخدمة ،مناشدة المواطنين ،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) أو رقم الواتس (01211175827) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

 

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