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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس النواب ناعيا البرلمانية أمنية رجب: شهد لها الجميع بالسيرة الحسنة

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب النائبة الراحلة أمنية رجب ،قائلا أمام  الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسته : “يعز علينا أن ننعى زميلة عزيزة علي قلوبنا جميعا نائبة شهد لها الجميع بالسيرة الحسنة والعمل الجاد الدؤب لذلك ندعوا الله سبحانه وتعالي أن يتغمدها بوافر رحمة ويلهم أهلها الصبر والسلوان”.

 

كما نعي المستشار علاء الدين فؤاد النائبة امنية رجب ، وقال فقدنا نائبة غالبية صاحبة حس وطني عالي ، مضيفا : “كانت دائمة تغلب المصلحة العامة للبلاد والعباد لذلك نطلب لها الرحمة والمغفرة وان يسكنها الله اعالي الجنان ولا نقول الا ما يرضي ربنا ان لله وان اليه راجعون”.

 

ووقف مجلس النواب دقيقية صمت وحداد ، كما قرأ الفاتحة ترحما علي الفقيدة.

 

و جاء الإعلان عن خلو المقعد البرلماني بعد عرض المذيع الداخلي للجلسة العامة  إخطار وزير الداخلية بوقوع حالة ، ووفاة النائبة أمنية رجب  وفقا لسجلات مكتب صحة رابع المنيا .

 

وبعد تلاوة إخطار وزارة الداخلية بشأن وقوع حالة الوفاة، نعى الأعضاء النائبة الراحلة، خاصة نواب محافظة المنيا ونواب اعضاء لجنة الصحة والتي تنتمي اليها النائبة ، وبعدها تم إعلان  عن خلو مقعد النائبة  أمنية رجب، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات.

المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب النائبة الراحلة أمنية رجب السيرة الحسنة الفاتحة

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