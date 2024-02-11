وزير الآثار يفتتح مقبرة نفر حتب بالأقصر.. شاهد

قام الدكتور مصطفي وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار المصرية بافتتاح لمقبرة نفر حتب TT49 كاتب آمون المعظم والمشرف على ماشية آمون، وعلى العاملات النسيج الجميلات الخاصات بآمون، زوجته ميريت رع منشدة الأله آمو، والتي ترجع لعصر الأسرة الثامنة عشرة في مصر القديمة، وذلك بمنطقة القرنة بالبر الغربي محافظة الأقصر

الجدير بالذكر أن المقبرة تم ترميمها علي مدار أكثر من عقدين بمعرفة بعثة أثرية ارجنتينية برازيلية مصرية تضم ايضا علماء من المانيا وايطاليا.

والمقبرة التى تم ترميمها تلاحظ جودة المنحوتات الفنية والنقوش والرسوم الجدارية بها وهى تشير إلى القيمة التراثية العالية للمقبرة الطيبية والتى تحمل رقم ‎49 و يوضح هذا التنوع في الزخارف التغيرات فى الممارسات الجنائزية التى حدثت بعد فترة العمارنة.

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