7 معلومات عن مقبرة نفر حتب بالأقصر.. أبهرت العالم

مقبرة نفر حتب ذات الجمال الرائع بدقها نقوشها ، شيدت وصممت كتحفة آثرية بمنطقة الخوخة بالبر الغربي بالأقصر ، وصفت بـ إنها الأجمل بين نظرائها تصطحبك في عالم مشاهير المصريين القدماء.

تعود مقبرة نفر حتب للشخصية الأبرز في عصر الأسرة الثامنة عشر خلال عصر الملك أي، ذات المكانة المرموقة والتي نسرد أبرز 7 معلومات عنها أبهرت العالم وعشاق الحضارة المصرية القديمة في السطور القادمة :

مقبرة نفر حتب

1-تحتوي على عدد كبير من المناظر والنقوش غاية في الجمال والدقة

2-المقبرة تعود لعصر الأسرة الثامنة عشر خلال عصر الملك أى (1327- 1323 ق.م)

3-تخص أحد كبار رجال الدولة

4-صاحبها نفر حتب حمل ألقاب تدل على رفعة شأنه ومكانته الاجتماعية الكبيرة

5-لقب بـ كاتب آمون المعظم والمشرف على عاملات النسيج الجميلات الخاصات بالمعبود آمون

6-مناظرها ونقوشها توضح التغيرات في الممارسات الجنائزية التي حدثت بعد فترة حكم العمارنة

7-وجود بالمقبرة تمثال لصاحب المقبرة وزوجته مريت آمون والتي كانت تشغل وظيفة منشدة الإله آمون



وافتتح صباح اليوم الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بمرافقة السفير جونزالو أوريولابيتا سفير الأرجنتين بالقاهرة وعدد من ممثلي سفارة الأرجنتين بالقاهرة مقبرة نفرحتب بمنطقة الخوخة بالبر الغربي بالأقصر، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمها بواسطة البعثة الأرجنتينية التابعة لجامعة بوينس أيرس برئاسة. د. Violeta Pereyra وتحت إشراف المجلس الأعلى للآثار.

وأوضح د. مصطفى وزيري، أن افتتاح المقبرة اليوم يضيف مزارًا سياحياً جديداً غاية في الأهمية والتفرد لمزارات البر الغربي بالأقصر في ظل ما تشهده المحافظة من توافد كبير للسائحين خلال الموسم السياحي الشتوي، خاصة وأن المقبرة تحتوي على عدد كبير من المناظر والنقوش غاية في الجمال والدقة.

