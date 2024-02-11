الاستشعار من البعد: القطاع الزراعي يحتاج إلى التوجيه في التعامل مع التغيرات المناخية|فيديو

قال الدكتور إسلام المجد رئيس هيئة الاستشعار عن بعد، إن الغذاء والاكتفاء الذاتي من الغذاء من أهم التحديات التي تواجه العالم، مؤكداً أن كل دولة تقوم باستخدام كل مقوماتها في زيادة الإنتاجية في الزراعة لسد الفجوة الغذائية.

رئيس هيئة الاستشعار: ارتفاع درجات الحرارة أو تغير خريطة الأمطار تأثر بشكل مباشر على قطاع الزراعة



وأضاف إسلام المجد خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تقوم بتوسع أفقي لزيادة الرقعة الزراعية، وزيادة الإنتاجية ، خاصة في المحاصيل الإستراتيجية.



وأشار رئيس هيئة الاستشعار من بعد إلى أن ارتفاع درجات الحرارة أو تغير خريطة الأمطار تأثر بشكل مباشر على قطاع الزراعة، لافتاً إلى أن القطاع الزراعي يحتاج إلى التوجيه في كيفية التعامل مع التغيرات المناخية.