بفضل مشروعات الدولة.. القرش: قطاع الزراعة يشهد تنمية على جميع الأصعدة

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن عملية الحصر الزراعي من الأمور المهمة، التي تساعد على اتخاذ القرارات بدقة، وذلك من أجل خدمة المزارع والفلاح المصري بشكل أفضل وبما يسهم في تحقيق التنمية في قطاع الزراعة.

وقال محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "دي ام سي"، إن قطاع الزراعة يشهد تنمية على كل الأصعدة، وذلك من خلال المشروعات التي تم إقامتها، وساهمت في زيادة الرقعة الزراعية.

الأسمدة والمنتجات الزراعية

وتابع المتحدث الرسمي بأسم وزارة الزراعة، أن منظومة كارت الفلاح، منظومة ذكية تساعد على تلبية احتياجات الفلاح من الأسمدة والمنتجات الزراعية.