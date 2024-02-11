حبس عاطلين لحيازتهما 1.4 كيلو حشيش في المنيرة الغربية

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس عاطلين لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش نحو 1،400 كيلو في المنيرة الغربية.

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عاطلين لحيازتهمت كمية من مخدر الحشيش نحو 1،400 كيلو في المنيرة الغربية.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمان ضبطا بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض، للدفاع عن نفسه

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.

وبالفحص، تبين بحوزتهما (1،400 كجم لمخدر الحشيش) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، واحالة للنيابة العامة.