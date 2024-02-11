بسبب 150 جنيها.. عاطل ينهي حياة ابنه في المنيرة

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة عن الملابسات الكاملة لإنهاء أب حياة ابنه في منطقة المنيرة الغربية بعدما هشم رأسه بعصا خشبية بسبب خلافات على 150 جنيها إيراد توك توك.

وكشفت التحقيقات أن والد المجني عليه عاطل ومقيم بذات العنوان تعدى على نجله بالضرب محدثًا إصابته التي أودت بحياته بسبب خلاف مالي بينهما على 150 جنيهًا "إيراد التوك توك".

وأفاد شهود العيان أن الأب قام بالتعدي علي نجله بالضرب على رأسه، بعصا خشبية، بسبب خلاف نشب بينهما على مبلغ 150 جنيهًا "إيراد التوك توك".

البداية بتلقي اللواء هانى شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من العقيد محمد ربيع، مفتش مباحث إمبابة والمنيرة، يفيد بتلقي إخطار من المستشفى بوصول "شادي. م" سائق توك توك ومقيم بدائرة القسم متوفى نتيجة إصابته بنزيف داخلى بالمخ وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وانتقل المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث المنيرة الغربية، والقوة المرافقة له إلى مكان البلاغ، حيث تبين وجود شبهة جنائية في الوفاة حسب تقرير المستشفى وافادت التحريات ان والد المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة والقي القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات وبعرضه على قاضي المعارضات قرر استمرار حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.