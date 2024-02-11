بسبب رفح.. جنرال سابق يحذر الجيش الإسرائيلي

وجه الجنرال الإسرائيلي المتقاعد في الجيش الإسرائيلي، إسحاق باريك، تحذيرا إلى الحكومة الإسرائيلية بشأن الخلاف مع القاهرة حول خطط اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وقال إن الجيش المصري هو الأقوى في الشرق الأوسط.

وقال باريك إن حماس لا تزال تشعر بأنها قوية جدا، مشيرا إلى أنها ليست قريبة من الانهيار، ولذلك لا تريد التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى الإسرائيليين.

وعن الجدال بشأن محور فيلادلفيا وفي رفح قال باريك: الجيش الإسرائيلي لا يريد السيطرة على هذا المحور خلال السنوات المقبلة، لأنه لا يملك القوة للقيام بذلك، ولأنه سيكون هناك الكثير من الضحايا".

وأضاف: مصر تهدد بأنه إذا بدأنا في القيام بأي عمل يؤدي إلى تحرك الفلسطينيين لسيناء، فإنهم سوف يعلقون اتفاق السلام".

وتابع: على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر اقتصاديا حاليا، إلا أنها تمتلك أقوى جيش في الشرق الأوسط اليوم مع 4000 دبابة حديثة، ومئات من أحدث الطائرات المقاتلة، وبحرية من أفضل الجيوش الموجودة على الإطلاق".