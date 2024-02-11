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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين تطلب 50 ألف طن ذرة صفراء مستوردة للشراء

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم (1) لسنة 2024/2023 لتوريد ذرة صفراء مستوردة بحد أدنى 50 ألف طن طبقا لشروط ومواصفات الهيئة العامة للسلع التموينية للتوريد FOB.

فترة شحن من 15 – 25 مارس 2024 و/أو 26 مارس – 5 أبريل 2024.  

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والسداد بتسهيلات موردين 180 يوما و 270 يوما ويلتزم المورد بتقديم السعرين وتختار الهيئة من بينهما بما يحقق مصلحة الهيئة.

ويكون الشراء لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين (الجهة المستلمة).

تقدم العروض يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024 والمحدد له جلسة فض المظاريف الفنية والمالية وجلسة البت.

وباقي الشروط طبقا لكراسة شروط ومواصفات الهيئة للتعاقد FOB والتي يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية.

الهيئة العامة للسلع التموينية السلع التموينية

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