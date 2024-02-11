أبرز السلع والتخفيضات.. تفاصيل إطلاق معارض أهلا رمضان |فيديو

كشف أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، عن تفاصيل إطلاق معارض أهلًا رمضان وأهم السلع المتوفرة والتخفيضات.



وقال “الشاهد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، إنه يتم تغطية محافظة الجيزة من خلال وجود معرض رئيسي في العمرانية على مساحة حوالي 2500 متر، بجانب وجود 4 معارض أخرى لتغطية المحافظة، ووجود معرضين في أكتوبر.



توفير كافة السلع ومراقبة أسعارها

وأكد أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة أن كافة السلع ستكون متوفرة، حيث يتم توفير الأجنحة في المعرض مجانًا للتجار حتى يتمكنوا من تخفيض أسعار السلع بجانب وجود مراقبة للأسعار.



وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة أن أبرز السلع المتوفرة في معارض أهلا رمضان السكر والأرز والبقوليات والزيوت، والخضار والفاكهة، مؤكدًا أن كافة السلع التي سيحتاج إليها المواطن خلال شهر رمضان ستكون متوفرة في المعرض، لافتًا إلى أن المعارض مستمرة حتى نهاية شهر رمضان.