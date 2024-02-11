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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العثور على جثة سيدة مصرية بسويسرا.. وشقيقها: "اتقـ.تلت بدم بارد"|فيديو

مريم مجدي
مريم مجدي

تعيش أسرة مريم مجدي صدمة كبيرة بعد العثور على جثتها في ظروف غامضة في سويسرا، فيما تطالب أسرتها بالقبض على القاتل، وبحسب حديث شقيقها فإن مريم ذهبت إلى سويسرا لتقابل طفلتيها بعد خلافات مع زوجها لكنها لم تعد. 
 

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جريمة كاملة الأركان

وروى أحمد مجدي شقيق المجني عليها مريم مجدي التفاصيل عبر فيديو أذاعته فضائية العربية، :"القصة ومافيها بعد سفر أختي عشان تشوف بناتها وتعيش معاهم بعد ما المحكمة حكمت ليها بمعظم حقوقها بشكل مؤقت لحين توفير سكن ودخل خاص ليها.. أختي اتقتلت بدم بارد من خلال جريمة كاملة الأركان بكل هدوء.. التنفيذ تم بدم بارد".

 

وتابع: “10 أيام الشرطة السويسرية بتدور على أختي ومش لاقيينها.. والنهاردة الشرطة السويسرية بتنزل بيان بتقول إنه مشتبه.. مفيش حد من مصلحته موت أختي غير القاتل جوزها المجرم”.
 

وتحدث شقيق المجني عليها مريم مجدي أيضًا عن تواصله مع السفارة المصرية في سويسرا، قائلًا :"في تنسيق مع السفارة وهيبلغوني بأخر التطورات عشان نحدد عنرجع الجثمان امتى لمصر .

وعثر على جثة “مريم” ملقاة بالنهر، فيما تكثف الشرطة السويسرية جهودها لكشف ملابسات ما حدث.

مريم مجدي سويسرا جريمة فضائية العربية توك شو صدى البلد

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