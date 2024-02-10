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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال الـ 72 ساعة القادمة.. والأرصاد تحذر

حالة الطقس
حالة الطقس

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من طقس الـ 72 ساعة القادمة، حيث تتأثر البلاد بـ 3 ظواهر جوية أبرزها نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.
 

ونوهت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، بأنه متوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مدار يومي الأحد والإثنين نظرًا لتأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا،  يعمل على زيادة قيم درجات الحرارة و زيادة فترة سطوع أشعة الشمس.

 

ولفتت  الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة تصل لذروتها يوم الإثنين مع وجود  نشاط في حركة الرياح، وستكون مثيرة للرمال والأتربة ومتوقع استمرار الرياح يوم الثلاثاء .
 

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الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الـ48 ساعة المقبلة| تفاصيل

طقس اليوم السبت
 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن  اليوم الطقس يشهد تحسنًا واستقرارًا ملحوظًا نظرًا لارتفاع قيم درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين لـ 3 درجات، حيث تسجل درجات الحرارة في معظم الأيام بين 20 و22 درجة مئوية خلال فترة النهار مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

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