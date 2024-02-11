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عواصف رملية وترابية بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”،  إن اليوم الطقس يشهد تحسنًا واستقرارًا ملحوظًا نظرًا لارتفاع قيم درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين لـ 3 درجات، حيث تسجل 23  درجة مئوية خلال فترة النهار مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

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طقس اليوم الأحد

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بوجود امتدادا لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يساعد على استقرار الأحوال الجوية بشكل كبير خلال فترة النهار.
 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه خلال فترة الليل تكون الأجواء شديدة البرودة وخاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر في معظم أنحاء الجمهورية خاصة في المدن الجديدة والمناطق ذات الظهير الصحراوي والأماكن المفتوحة، لافتة إلى أن فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار يتجاور أحيانًا 10 و15 درجة مئوية.
 

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الارتفاع في درجات الحرارة متوقع استمراره على مدار اليوم وغدًا، حيث تصل ذروة الارتفاع يوم الإثنين لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية خلال فترة النهار، لافتة إلى أن اليوم هناك نشاط في حركة الرياح في أقصى غرب البلاد فقط في مطروح والسلوم وسيكون مثير للرمال والأتربة.
 

ولفتت إلى أن نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة متوقع استمراره غدًا أيضًا وسيشمل عددًا من المحافظات الداخلية.

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس طقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية

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