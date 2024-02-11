مظاهرة في روما لدعم الفلسطينيين والمطالبة بإنهاء الحرب على غزة|شاهد

خرج المئات من المتظاهرين في مسيرة دعماً للفلسطينيين ومطالبةً بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.



الاحتلال يجب أن ينتهي

وجاءت المظاهرة في وقت قتلت فيه غارات الجوية الإسرائيلية ما لا يقل عن 44 فلسطينيا من بينهم أكثر من عشرة أطفال في مدينة رفح جنوب قطاع غزة أمس السبت، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.



وقال المتظاهر عمرو شاهين في روما: "لوقف هذه الحرب – الحرب هي الكلمة الخاطئة – لوقف هذه الإبادة الجماعية، أود أن أقول، يجب أن ينتهي الاحتلال. هذا هو الحل الوحيد: نهاية الصهيونية والفكر الصهيوني والاحتلال".

