وزير الخارجية: مصر حذرت من اتساع رقعة الصراع في المنطقة

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر حذرت من اتساع رقعة الصراع في المنطقة، لافتًا إلى أن عمليات التفاوض تشهد تعقيدًا نظرًا لأن كل من الطرفين يريد تحقيق أكبر قدر من مصالحه.

وأشار “شكري”، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيرته البلغارية، إلى أنه تم التباحث في العديد من القضايا وجاء على رأسها التباحث في أمن البحر الأحمر وتأثير ذلك على حركة التجارة العالمية بجانب الملف الليبي و غيرها من الملفات الأخرى.



كما لفت إلى أن زيارة وزيرة الخارجية البلغارية ماريا جابرييل إلى مصر تعكس حرص البلدين على ترسيخ علاقات الصداقة والتعاون وبينهما.