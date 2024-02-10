وزير الخارجية: مصر حذرت مررًا وتكررًا من تداعيات الحرب على غزة| شاهد

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر حذرت مررًا وتكررًا من تداعيات الحرب في غزة ومن اتساع رقعة الصراع بالمنطقة، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي يشهد حاليًا نتائجه نتيجة ازدواجية المعايير.

وأضاف “شكري”، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيرته البلغارية، أنه تم التباحث في العديد من من القضايا وجاء على رأسها التباحث في أمن البحر الأحمر وتأثير ذلك على حركة التجارة العالمية بجانب الملف الليبي و غيرها من الملفات الأخرى.



وتابع السفير سامح شكري، وزير الخارجية أنه تم التطرق في الحديث إلى الأزمة الروئسية الأوكرانية، مؤكدًا أن مصر تدعم كافة الجهود الرامية لإنهاء هذه الأزمة.