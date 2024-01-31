معرض (أهلًا رمضان) بجميع مدن جنوب سيناء منتصف فبراير المقبل

وجه محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد فودة بافتتاح معرض (أهلًا رمضان) بجميع المدن منتصف فبراير المقبل؛ لتوفير كافة السلع الغذائية واللحوم والأسماك ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة؛ استعدادًا لشهر رمضان المبارك.



كما وجه المحافظ - خلال ترؤسه لجلسة المجلس التنفيذي رقم (1) لعام 2024 بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد اليوم /الأربعاء/ - بإقامة مائدة إفطار رمضاني بطور سيناء لـ500 فرد طوال الشهر الكريم على نفقة المحافظة.



وقدم الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج لدعمها للمحافظة بالعديد من المجالات المختلفة، وتوفير 2 سيارة نقل مياه الشرب للوديان والتجمعات البدوية.



وناقش - خلال الجلسة - شروط توزيع 100 دراجة مرحلة ثانية قامت المحافظة بشرائها بمبلغ 450 ألف جنيه لتوزيعها على العاملين بالمحافظة بالتقسيط، وذلك في إطار تقليل التلوث والحد من الإنبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة، واستخدامها كوسيلة نقل نظيف.



وطالب بسرعة البدء في تنفيذ المسجد والكنيسة بمنطقة نبق في مدينة شرم الشيخ خاصة بناءً على قرار رئيس الجمهورية رقم 15 لسنة 2024 بالموافقة على استنزال مساحة 1043 فدانًا بمنطقة من أراضي التنمية السياحية لصالح المحافظة لإقامة منطقة خدمات دينية، بالإضافة للبدء في أعمال مسجد المنشية بطور سيناء.



ووافق المجلس على تسمية عدد ميادين جديدة بشرم الشيخ وهي ميدان أصدقاء البيئة، وميدان مجلس المدينة، وميدان دلتا شرم، وميدان العدالة، وميدان العلم والنور، كما تمت مناقشة تخصيص الأراضي لعدد من الجهات الحكومية لإقامة مشروعات خدمية للمواطنين بالمحافظة.