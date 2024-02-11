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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قناصة الاحتلال يغتالون طفلًا 4 سنوات وابنة عمه في غزة | شاهد

صدى البلد

نشرت وسائل إعلام محلية وعربية فيديوهات توثيق اللحظات الأولى لتعرض طفل وفتاة لإطلاق نار مباشر من قناصة إسرائيلية من مسافة قريبة بحي الشيخ الرضوان في غزة.

ووفق المعلومات التي تحصلت عليها وكالة سند الإعلامية من مصادر عائلية، فإن الحادثة وقعت يوم 31 ديسمبر الماضي، وكان ضحيته، الطفل عماد حازم أبو القرع (4 سنوات)، والفتاة هديل هارون أبو القرع (20 عامًا) وهي طالبة في السنة الأولى الجامعية بكلية الطب، وكلاهما أبناء عمومة.

حيث كانت هديل بصحبة ابن عمها عماد ذاهبين إلي سوبرماركت قريبًا لشراء بعض الطعام.

الجدير بالذكر، أن جيش الاحتلال يقوم بقنص المدنيين في غزة، خاصة الأطفال أمام ذويهم وأثناء نزوحهم.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة خلفت حتى اليوم الأحد 28 ألفًا و176 شهيدًا و67 ألفًا و784 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقًا للسلطات الفلسطينية.

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