لوقف العدوان الإسرائيلي.. الرئيس الفلسطيني يصل العاصمة القطرية| تفاصيل

وصل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى العاصمة القطرية، الدوحة، مساء اليوم الأحد.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، من المقرر أن يلتقي عباس، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، غدا الاثنين، في إطار استمرار المشاورات التي يجريها لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الفلسطينيين.

كما سيبحث الرئيس الفلسطيني مع أمير قطر، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها.

ويرافق عباس في زيارته، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى قطر منير غنام.