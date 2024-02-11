القاهرة الإخبارية تكشف أهداف زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى دمشق

قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في دمشق، إن زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى سوريا؛ جاءت لاستكمال ما تم بحثه أمس في بيروت، للاطلاع على كل آراء الحلفاء، لا سيما إيران وسوريا وحزب الله وبعض القوى اللبنانية.

وأضاف "هملو"، خلال مداخلة، أن البيان الرئاسي في سوريا، والذي جاء على لسان الرئيس السوري بشار الأسد، تحدث بأن سلوك الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها لإسرائيل بالأسلحة والمواقف السياسية يهدد دائرة الصراع في المنطقة، وهو ما ينذر بكوارث خطيرة.

بيان رئاسي سوري عن إسرائيل

وأشار إلى أن البيان الرئاسي تحدث عن المأزق السياسي الذي يعيشه الكيان الصهيوني، وأن التصعيد الذي يقوم به من اعتداءات على الأراضي السورية واللبنانية والفلسطينية ما هي إلا للخروج من الأزمة التي تعاني منها إسرائيل، كما أن الكم الهائل من الجرائم التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية من سفك للدماء والإبادات الجماعية تأتي استكمالا لما قام به العدو والكيان الصهيوني منذ نشأته.

وأوضح أن ما ألمح وحذر منه الرئيس السوري بشار الأسد بأن ما ستقدم عليه إسرائيل خلال الأيام المقبلة، ولا سيما اجتياح منطقة رفح الفلسطينية، المكتظة بأكثر من مليون شخص، عندها ستستكمل جرائم إسرائيل للإبادة الجماعية للفلسطينيين.