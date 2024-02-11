أمير الكويت يعزي ملك البحرين ورئيس الإمارات في ضحايا الهجوم الإرهابي بالصومال

بعث أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، ببرقية تعزية إلى ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة؛ عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته إثر العمل الإرهابي الذي أدى إلى استشهاد ضابط من منتسبي القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أثناء أداء مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية بجمهورية الصومال الفيدرالية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أكد الشيخ مشعل استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإجرامي المشين؛ سائلا المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويدخله فسيح جناته وأن يلهم أسرته جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث أمير الكويت ببرقية تعزية مماثلة إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته إثر العمل الإرهابي الذي تعرض له عدد من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية أثناء أداء مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية في جمهورية الصومال الفيدرالية والذي أسفر عن استشهادهم وإصابة آخرين.

وأكد الشيخ مشعل استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإجرامي المشين؛ سائلا المولى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويدخلهم فسيح جناته وأن يلهم أسرهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وبدوره، بعث رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور محمد الصباح ببرقيتي تعزية إلى ملك البحرين حمد بن عيسى ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته إثر العمل الإرهابي الذي أدى إلى استشهاد ضابط من منتسبي القيادة العامة لقوة دفاع البحرين إلى جانب عدد من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وإصابة آخرين أثناء أداء مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية في جمهورية الصومال.