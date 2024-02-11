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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التصعيد سيد الموقف في الجنوب اللبناني.. تقارير إعلامية ترصد الأجواء على الحدود

جنوب لبنان
جنوب لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بيروت، إن هناك عددا من الأماكن التابعة لحزب الله، تعرضت للقصف الإسرائيلي، خاصة بالقطاع الغربي، وتحديدًا بلدة "حولة".

وأشار "سنجاب"، خلال مداخلة، إلى أن العمليات العسكرية مستمرة، وتستهدف البلدات المحسوبة على حزب الله اللبناني، وهذا ما يؤكد نية الاحتلال الإسرائيلي لتصعيد التوتر في الجنوب اللبناني.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أن عددًا من البلدات اللبنانية الجنوبية شهدت، منذ قليل، قصفا إسرائيليا مكثفا سواء قصف مدفعي أو غارات جوية، ربما كانت أشد غارة منذ قليل على بلدة "شحيين"، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

قصف

ولفت إلى أن عددا من البلدات في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني شهد قصفا إسرائيليا، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية، ربما عدد الطائرات في السماء اللبنانية اليوم هو الأكبر منذ بداية الأزمة.

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