نائبة تطالب المستهلكين بالتعامل مع الدواء بالاسم العلمي وليس التجاري

علقت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على مقترح تكوين الحكومة احتياطى استراتيجى من أدوية الأمراض المزمنة وأدوية الأورام كالاحتياطى من السلع الاستراتيجية مثل القمح على سبيل المثال لا الحصر بحيث تكون متوفرة بشكل دائم".

وقالت سعيد في تصريحاتها لـ صدى البلد أنه أن التعامل مع الدواء حاليا يتم على أنه سلعه استراتيجية بدليل التسعير الجبري له، ولكن ظهور شح في بعض انواع الدواء الفترة الماضية جاء بسبب أزمات متلاحقة للدولار وارتفاع سعره أمام الجنيه، ما أثر على الأولويات.

وأوضحت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أننا في حاجة لحلول سريعة، تتمثل في زيادة الاستيراد والإفراج عن الأدوية والمواد الخام في الموانئ، مطالبة بضرورة التعامل مع الدواء بالإسم العملي له وليس التجاري كما هو شائع لدى المواطنين.

ولفتت النظر إلى أهمية الاعتماد على تنويع التصنيع للأدوية لإتاحة أنواع كثيرة معقبة: "ليس من المعقول وجود أكثر من مصنع لإنتاج نوع له بدائل، في ظل عدم النظر لأدوية محدودة في الأسواق كالأدوية الهرمونية والخاصة بأمراض السرطان".