قصواء الخلالي عن تصريحات نتنياهو: يدق طبول الحرب.. والمشهد مؤرق وشديد الخطورة

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الدولة المصرية الآن ومعها الوطن العربي، في لحظات فارقة على صعيد الأمن القومي، موضحا:" تطورات الأوضاع المتعلقة بـ القضية الفلسطينية تتصاعد ".

وأضافت “الخلالي” خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة سي بي سي، أن نتنياهو يريد تحقيق الحلم الصهيوني القديم بشأن تهجير الفلسطينيين ، على أرض الواقع، وكل ما يخرج عنه من أفعال وتصريحات مستفزة.



ونوهت بأن تصريحات نتنياهو بشأن إجلاء رفح المتكدسة بالسكان البالغ عددهم ما يقرب من 1.4 مليون مواطن، هو الأكثر خطورة وأهمية حتى الآن لما سيترتب عليه من توتر كبير بالمنطقة.



واسترسلت:" نتنياهو يدق طبول الحرب ويريد اصطناع حرب جديدة بالمنطقة"، متابعة:"ماذا سيحدث لمليون و400 ألف فلسطيني إذا تحرك الجيش الإسرائيلي بريا على الأرض.. المشهد شديد الخطورة ومؤرق جدا".