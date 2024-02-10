قصواء الخلالي: القضية الفلسطينية في مأزق تاريخي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنه يتم الحديث عن الهدنة التي ترعاها مصر؛ للوصول إلى اتفاق يضمن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، موضحة أن حماس طلبت عددا من الأمور، كالإفراج عن جميع المحتجزين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وأوضحت، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من على قناة "CBC، أنه بالرغم من الجهود المصرية للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتهدئة الوضع في الأراضي الفلسطينية؛ إلا أن هناك ألاعيب من جانب البعض، للتقليل من حجم هذه الجهود.

وأردفت أن مصر هي الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية، وهي من يتحمل عبئها بمفردها، مع بعض المساعدات العربية الأخرى.

وأكد أن القضية الفلسطينية في مأزق تاريخي "تكون أو لا تكون" فعلى الجميع أن يتحرك؛ لأن هناك أكثر من مليون شخص سيتم إبادتهم، والحرب أثارها ستطال الجميع، ولن يستقر الإقليم بأكمله.

الدعم

وناشدت الخلالي كل من لديه موقف؛ عليه أن يعلن عنه هذه الأيام أو ليصمت للأبد، فالفلسطينيين في حاجة إلى الدعم، والوقوف بجانبهم ضد هذا الكيان الغاشم الذي يقوم بعملية إبادة.