أجواء احتفالية قبل انطلاق نهائي كأس الأمم الإفريقية بين كوت ديفوار ونيجيريا

شهدت لحظات ما قبل مباراة نيجيريا وكوت ديفوار بنهائي كأس الأمم الأفريقية، احتفالات ورقص في مهرجان كروي مميز.

نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "CAF" على منصة "إكس" فيديو يظهر نجوم منتخب نيجيريا وهم يدخلون الملعب بطريقة مميزة وملفتة للانتباه. وقد قدم اللاعبون استعراضًا راقصًا على وقع إحدى الأغاني الخاصة بهم، ما أضفى جواً من الاحتفالية والحماس قبل بداية المباراة.

تميز الحفل بوجود حضور جماهيري كثيف يرتدي الأزياء الخاصة والتي تحمل ألوان أعلام البلدين في مدرجات ملعب الحسن واتارا في مدينة أبيدجان. ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم على منصة "إكس" صورًا تظهر التجهيزات الخاصة بالنهائي خارج الملعب، بما في ذلك وجود قمصان مجهزة لجماهير الفريقين، تحمل كلمة "الأبطال" تمهيدًا لتتويج الفريق الفائز.