أحمد المسلماني: المفكرون اليهود قديما كانوا ضد الاستبداد والقمع والقهر

تحدث الإعلامي أحمد المسلماني، عن المؤرخون الجدد فى إسرائيل، قائلا: المفكرين اليهود فى إسرائيل كان لديهم مواقف أخلاقية كبيرة، فى القرن الـ 18 والـ19 والنصف الأول من القرن الـ20 حتى قيام إسرائيل.



وأضاف "أحمد المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى" المذاع على قناة "الحياة"، أن المفكرين اليهود قديما كانوا ضد الاستبداد والقمع والقهر والدمار ومع العدالة والتنوير والمساواة، حتى تم تأسيس إسرائيل.





واسترسل: مع تأسس إسرائيل تغير تفكير وتوجيهات أغلب المفكرين اليهود، متابعا: المفكرين اليهود كانوا مع العدل والمساواة والتنوير ولكنهم أصبحوا مؤيدين لتجربة إسرائيل، وأنهم شعب الله المختار وأقوى جيش فى العالم.



وأوضح أن إسرائيل بدات في تزكية نفسها وقوتها، حتى جاءت حرب أكتوبر، وانهزمت إسرائيل على يد الجيش المصري، متابعا: لوا أمريكا لربما انتهت إسرائيل في هذا الوقت.



