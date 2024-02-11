أحمد موسى ينفعل على الهواء: الإخوان عدو مثل إسرائيل.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الأمن القومي المصري خط أحمر، معقبا: "الأمن القومي المصري خط أحمر أمام الكل".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد" أنه يجب على الفلسطينيين البقاء على أرضهم للحفاظ عليها وعلى قضيتهم، موضحا أن العناصر الإرهابية الإخوانية تنفذ مخططات إسرائيل.

وأشار إلى أن: "الإخواني عدو مثل إسرائيل"، مضيفا: "ما يفعله جماعة الإخوان الإرهابية على السوشيال ميديا يخدم أجندة جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وانفعل الإعلامي أحمد موسى، قائلا: "كل ما يتم هدفه ضرب القوات المسلحة المصرية والشعب المصري، والإخوان ينفذون ما تريده إسرائيل وهم ليسوا مع القضية الفلسطينية".

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن جماعة الإخوان الإرهابية تدعم الكيان الصهيوني، ولا تدافع عن القضية الفلسطينية، معقبا: "أدافع عن الدولة وأدعم القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب".

وشدد الإعلامي أحمد موسى، أنه لابد من رفع الوعي لدى المصريين بخطورة التنظيم الدولي للإخوان.