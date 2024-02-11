أحمد موسى: هناك استهداف للدولة المصرية مثلما حدث في عام 2008

علق الإعلامي أحمد موسى، على الأحداث الجارية في رفح الفلسطينية، قائلا: "هناك استهداف للدولة المصرية مثلما حدث في عام 2008".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "في عام 2008 حدث اجتياح لحدودنا الشرقية من غزة من قبل 750 ألف فلسطيني، وأول حاجه عملوها رفعوا علمهم على مكتب بريد الشيخ زويد".

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "كتبت كل هذا ونشرته في الأهرام حينها، والرئيس مبارك وقتها منح مهلة 72 ساعة لإعادتهم لغزة، وطلع الإخوان والمرتزقة في الإعلام يهاجموا البلد".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى،: "نحن مع القضية الفلسطينية، لكن على الفلسطينيين التمسك بأرضهم".