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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد موسى: ميدو عامل تجربة حلوة لكرة القدم في أوروبا

احمد موسي
احمد موسي

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن لاعبي الزمالك السابقين، أحمد عبد القادر “ميدو”، وأحمد ناصر، قائلا: “عاملين تجربة حلوة وجميلة، وعاوزين يبقى عندهم مدرسة رياضية في أوروبا، يخرج منها كوادر، وتصنع المواهب”.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة صدى البلد، أن مؤسسة ميدو لكرة القدم في ألمانيا، يقودها أساطير أوروبا في اللعبة.

وأوضح: “ميدو شاطر، استطاع إقناع أساطير في أوروبا ليكونوا معه في هذه المؤسسة لكرة القدم التي تبحث عن البراعم والنشء”، مؤكدا أن الاستثمار في الرياضة أصبح متميزا ومربحا جدا.

وواصل الإعلامي أحمد موسى: “لو نجحت الحكاية دي؛ ستكون بمثابة طفرة كبيرة، وتضم إليها أبناء الجاليات المصرية في الخارج”، قائلا: “كل من محمد صلاح وعمر مرموش بنى نفسه بنفسه”.

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