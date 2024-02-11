لن نتركها.. أحمد موسى يشيد بتصريحات مديرة صندوق النقد الدولي عن مصر

علق الإعلامي أحمد موسى، على حديث كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "مديرة صندوق النقد تحدثت عن الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب المصري، وتحدثت عن سعر الصرف في مصر".

وأضاف أحمد موسى: "مديرة صندوق النقد تحدثت أيضا عن أن صندوق النقد الدولي يدعم مصر، ولن يتركها وحدها"، مشيرا إلى أن: "مديرة صندوق النقد قالت إن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، يسير بشكل جيد، وأن استهداف التضخم من الأولويات".

وأشار إلى أن: “مديرة صندوق النقد قالت، إنه يتم حاليا وضع اللمسات النهائية لتنفيذ القرض القادم لمصر”، مضيفة: "منبهرون بجدية وتعامل مصر مع هذه الأوقات الصعبة.. ومصر لن تجد نفسها وحدها في ظل هذه الظروف الصعبة".

وتابع: "مديرة صندوق النقد قالت أيضا إننا منبهرون بمدى التزام مصر في القيام بالأمور الأساسية ليكون لديها مساحة مالية كافية، وأن الحرب في غزة جعلت البيئة الاستثمارية في مصر غاية في الصعوبة".

واسترسل: "مديرة صندوق النقد قالت أيضا إن مصر تتخذ إجراءات بما فيها سعر الصرف وتعديله للقضاء على وجود أكثر من سعر للصرف لمساعدة المستثمرين، ولا أريد أن أرى مصر تسارع في الطروحات الحكومية في ظل الظروف الحالية".

وعرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو لتصريحات كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري.

