وزير التنمية الإدارية الأسبق: التصدير علاج الأزمة الحالية.. وفاتورة الاستيراد باهظة

قال أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق والرئيس الأسبق للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إن هناك نقصا في العملة الأجنبية، وهي تأتي من 5 موارد، وهي “التصدير، وتحويلات المصريين من الخارج، وإيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، وقناة السويس”، ويتم إنفاقها على الاستيراد ودفع أقساط الدين ودفع فوائد الدين.

وأضاف أحمد درويش خلال حوار ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع على قناة «دي أم سي»، أن التصدير هو العلاج خلال الفترة الحالية التي يجب الاعتماد عليه من قبل الحكومة المصرية لحل أزمة عدم توافر الدولار في مصر.

ولفت إلى أن التصدير في مصر يتراوح ما بين 37 لـ 44 مليار دولار، مشددًا على أن فاتورة الاستيراد دائمًا باهظة.

وأوضح أن الحكومة خلال الفترة الحالية تقدم روشتة من أجل زيادة التصدير والعائد من التصدير، ويجب أن نصدر بـ100 مليار دولار ونصل بعد سنوات لـ150 مليار دولار، مؤكدًا أن 10% من الوظائف في الربع الأخير من 2023 كانت في الصناعة و90% وظائف.