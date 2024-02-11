وزير العمل: القيادة السياسية حريصة على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي

خلال جولته بمحافظة الإسكندرية ..

أكد حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الأحد على أن القيادة السياسية حريصة على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ،وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل في جميع مواقع الإنتاج ،واوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي هذا الملف اهتماما كبيرا ،بتوجيهاته المستمرة نحو دعم الاستثمار الذي يوفر فرص العمل ويرفع الإنتاج،ويساهم في تحقيق التنمية التي تتحقق على أرض مصر رغم التحديات العالمية ..

وواصل وزير العمل حسن شحاتة ،جولته بمحافظة الأسكندرية اليوم ،بتفقد شركة لصناعة الملابس الجاهزة "استثمار تركي" وتأسست عام 2018 ، وتقع في المنطقة الحرة ،ويعمل فيها ما يقرب من 1000 عامل وعاملة،منهم 48 من ذوى الهمم، وتقع على مساحة 10 آلاف متر،وتقوم بتصدير منتجات إلى أوروبا وامريكا بقيمة 18 مليون دولار سنويا..وكان في استقبال الوزير،السيد مسلم اتلي رئيس مجلس إدارة الشركة "تركي الجنسية"..

وبحسب بيان للوزارة أكد وزير العمل على دور الوزارة والمديريات بالمحافظات علي تعزيز علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال ،وتطبيق القانون ،وترسيخ ثقافة الحقوق والواجب ،من أجل زيادة الإنتاج ،وصناعة بيئة عمل لائقة يعرف فيها صاحب أصحاب الأعمال والعمال حقوقهم وواجباتهم..وحث الوزير العمال على المزيد من العمل والإنتاج للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان محافظ الأسكندرية اللواء محمد الشريف قد أستقبل صباح اليوم الأحد،في مكتبه بديوان عام المحافظة، الوزير والوفد المرافق له في بداية جولته الميدانية داخل مواقع عمل بالمحافظة..والتي تضمنت جولة في مواقع عمل،ولقاءات مع أصحاب أعمال وعمال، لتعزيز علاقات العمل في أماكن الإنتاج..وتسليم عقود عمل لذوي همم من أبناء المحافظة، وتسليم جوائز لأوائل خريجين وحدة "عربة " التدريب المتنقلة،وخريجين من البرنامج التدريبي المشترك مع" شركة قدرة"،وتسليم شهادات للمتدربين والمدربين على برامج تدريبية مختلفة بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية..ولقاء مع قيادات الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية ،وكذلك تنظيم حوار مفتوح مع العاملين بالمديرية ..

ورافق وزير العمل خلال جولته وفد من وزارة العمل ،يضم : اللواء أسامة فرج مستشار الوزير للتخطيط الإستراتيجي ، وعبد الوهاب خضر المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي للوزارة ، والمستشار خالد رضوان المشرف العام على مركز المعلومات بالوزارة ، وأحمد إسماعيل مستشار الوزير لشؤون المديريات ، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير ، وإبراهيم سامى مدير مكتب الوزير ، وأحمد معروف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم ، وهبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل ، والشيماء عبد الله مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة ، وحلمي أبو زهرة مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت، ونشوى الشبكي مدير عام الإدارة العامة لحسابات العمالة غير المنتظمة، ومحمد عبد الفتاح مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامى للوزير ، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير ، ومحمد عبد الرحمن باحث بالمكتب الإعلامي للوزير ، وأيمن زكى مبرمج بمركز المعلومات ، ومحمد مجدي باحث بالإدارة العامة للعلاقات العامة..كما حضر من الاتحاد المحلي لنقابات العمال في الإسكندرية خالد الفقي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابه العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، ورئيس الاتحاد المحلي لعمال الأسكندرية، وفتحي عبد اللطيف مستشار الإتحاد المحلي لعمال الأسكندرية، وعضو مجلس النواب السابق، ومجدي الألفي الأمين العام للاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية، وهشام توفيق الأمين العام المساعد للإتحاد المحلي، وعلاء تمام الأمين العام المساعد للاتحاد المحلي.