كوت ديفوار تقلب الطاولة على نيجيريا في الدقائق الأخيرة وتحرز هدفا قاتلا

شهد الشوط الثاني من مباراة نيجيريا وكوت ديفوار هجوما ضاغطا من جانب لاعبي ساحل العاج لمحاولة تعديل النتيجة.

ونجح منتخب كوت ديفوار في قلب الطاولة علي منتخب نيجيريا من خلال إدارك التعادل والتقدم علي النسور النيجيرية.

وفي الدقيقة 62 نجحت كوت ديفوار في إدراك التعادل عن طريق فرانك كيسي، وجاء الهدف من ضربة ركنية أرسلها أدينجرا داخل منطقة الجزاء مرت من فوق دفاعات نيجيريا تصل عند كيسيه يلعبها بضربة رأس قوية مرت على يسار ستانلي حارس نيجيريا وبالرغم من محاولته التصدى لكن الكرة تمر من أمام يده إلى داخل الشباك.

وواصل الأفيال الإيفوارية الهجوم حتي تمكنوا من التقدم في النتيجة في الدقيقة 82 من عمر المباراة عن طريق سباستيان هالر.

وجاء الهدف بعد انطلاقة رائعة من السريع أدينجرا يرسلها عرضية يقابلها سباستيان هالر بلمسة رائعة مرت على يسار حارس نيجيريا إلى داخل الشباك.