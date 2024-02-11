رؤية الكنيسة في التعليم والتدريب.. البابا تواضروس يلتقي مدربي "L.L.P"|صور

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد، مدربي وممثلي الهيئات التدريبية الذين شاركوا فى برنامج لوجوس للقيادة "L.L.P" لعام ٢٠٢٣ الذى ينظمة مكتب ملتقيات لوجوس.

استمع قداسة البابا لتعليقاتهم وآرائهم في البرنامج التدريبي. كما قدم المدربون بعض الأفكار والمقترحات لتطبيقها في الدورات المقبلة، وفي البرامج التدريبية بشكل عام.

وحدثهم قداسته عن رؤية الكنيسة في التعليم والتدريب على مختلف المستويات، معربًا عن سعادته وتقديره لمشاركة هذه المجموعة المتميزة من المدربين وممثلي الهيئات في خدمة في الكنيسة.