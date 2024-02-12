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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة تستمع لأقوال الشهود في واقعة وفاة سيدة وجنينها بمدينة بدر

صدى البلد

 

تستمع اليوم النيابة العامة الي اقوال شهود العيان في واقعة وفاة سيدة وجنينها داخل شقتها بمدينة بدر.

وأمرت النيابة العامة التصريح بدفن جثمان جثمان ربة منزل بعد الانتهاء من عملية التشريح وتسليم ذويها الجثمان لإنهاء إجراءات الدفن.

وكان قد تلقي قسم شرطة بدر بلاغًا من شخص لبناني الجنسية ويعمل موظفًا بمطعم، وأبلغ بوفاة زوجته سن 35 عاماً ربة منزل أثناء الوضع بمفردها بالشقة .

وبالانتقال تبين وجود المُتوفاة بصالة الشقة وبجوارها جنين اكتمل 6 أشهر نموا والحبل السري مربوط، وأفاد زوجها بأن زوجته لها تاريخ مرضي وسبق وأجهضت، تم تحرير محضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدر التشريح الحبل السري تصريح بدفن شرطة بدر

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