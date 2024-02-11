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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة تستدعي ضابط شرطة عين شمس لسماع أقواله في واقعة مقـ تل سيدة

صدى البلد

جريمة عين شمس..استمعت النيابة العامة إلى أقوال متهم لارتكابه جريمة قـ تل ربة منزل بعدما حاول سرقتها داخل شقتها بمنطقة عين شمس.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بتفاصيل ارتكاب جريمة قـ تل ربة منزل داخل شقتها، حيث أكد في التحقيقات أن الفكرة اختمرت في ذهنه لسرقة المجني عليها وأثناء ذلك قاومته فقام بقـ تلها.

وأمرت النيابة العامة، باستدعاء ضابط شرطة عين شمس لسماع أقواله في واقعة مقـ تل ربة منزل على يد عامل انتحل صفة محصل كهرباء في عين شمس.

كما أمرت النيابة، بسرعة إجراء تحريات المباحث التكميلية، وسماع أقوال الشهود في واقعة مقـ تل ربة منزل داخل شقتها في عين شمس.

جريمة عين شمس

وكشفت التحقيقات أن عاملا انتحل صفة محصل كهرباء واستطاع الدخول لشقة سيدة عجوز تقيم بمفردها بعين شمس محاولا سرقتها وعندما قاومته قام بقـ تلها، وبعدها سلم نفسه لقسم شرطة عين شمس معترفاً بجريمته .

تبلغ لقسم شرطة عين شمس من فني الوميتال سن 42 ومقيم ش الزهراء ، واعترف بارتكابه واقعة قـ تل احدى السيدات بمسكنها بقصد السرقة بعد انتحاله صفة محصل كهرباء .

بالانتقال والفحص تبين وفاة سيدة بالمعاش سن 57 مقيمة بمفردها واعتقاد أهليتها وفاتها نتيجة أمراض السكر والقلب، وتم إنهاء إجراءات  الدفن من خلال مفتش الصحة ، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق .

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