قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة التعدي على سيدة المعادي

أمرت النيابة العامة بسرعة إجراء تحريات المباحث في واقعة تعدي قائد سيارة على سيدة بالسب والقذف وكسر زجاج سيارتها بمنطقة المعادي.

كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة التعدي على السيدة.

واقعة المعادي

استدعت النيابة العامة، شهود العيان على الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وكشفت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على قائد سيارة تعدى بالسب والقذف على سيدة وكسر زجاج سيارتها حال سيرها في منطقة المعادى وبصحبتها والدتها ، وذلك بعد تداول الواقعة عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" بشأن مقطع فيديو تضمن تعدي قائد سيارة "ملاكى" على صاحبة الحساب بالسب والشتم وكسر زجاج سيارتها حال سيرها بدائرة قسم شرطة المعادى وبصحبتها والدتها، وتحريرها محضرا بالواقعة.

بإجراء التحريات أمكن تحديد قائد السيارة مقيم بمنطقة المقطم ، وتم ضبطه والسيارة ، واتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.