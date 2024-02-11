رجل يعتدي علي سيدة ويكسر زجاج سيارتها في القاهرة.. فيديو وصور

باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة تعدي قائد سيارة بالسب والقذف علي سيدة وكسر زجاج سيارتها بقدميه حال سيرها في منطقة المعادى وبصحبتها والدتها ، وذلك بعد تداول الواقعة عبر موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" بشأن مقطع فيديو تضمن تعدى قائد سيارة "ملاكى" على صاحبة الحساب بالسب والشتم وكسر زجاج سيارتها حال سيرها بدائرة قسم شرطة المعادى وبصحبتها والدتها، وتحريرها محضر بالواقعة.

بإجراء التحريات أمكن تحديد قائد السيارة مقيم بمنطقة المقطم ، وتم ضبطه والسيارة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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