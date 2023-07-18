ماتت من الضرب .. رجل يعتدى على زوجته بعصا خشبية في القليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من بعض الأهالى بقيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) بالتعدى على زوجته "ربة منزل" داخل مسكنهما بدائرة المركز مما أدى لوفاتها.

بالإنتقال والفحص تبين قيام المذكور بالتعدى على زوجته "بعصا خشبية" فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها لخلافات زوجية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بالطريق العام.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.