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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بروتوكول بين محافظة الدقهلية والنيابة الإدارية لتدريب الموظفين على مكافحة الفساد

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، في زيارته للمحافظة والوفد المرافق له.

ووقع "عباس" و"مختار"، بروتوكول تعاون لتوفير الفرص التدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بمحافظة الدقهلية في كافة جوانب الوظيفة العامة ومكافحة الفساد الإداري من خلال مركز التدريب القضائي.

وقال "مختار"، إن النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المنوط بها مكافحة الفساد الإداري؛ حفاظاً على المال العام وجميع مقدرات الدولة تحقيقا للصالح العام.

وأضاف محافظ الدقهلية، أن محافظة الدقهلية تحرص من خلال هذا البروتوكول على تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعاملين بالجهات الحكومية من الإمكانيات العلمية والتدريبية لمركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية. 

وأوضح أن برامج التدريب المقرر تنفيذها تستهدف صقل الخبرات وتعزيز الإمكانيات العلمية والعملية للعاملين بالوظيفة العامة من خلال المحاضرين الأكفاء من  المستشارين أعضاء النيابة الادارية ومن خارجها من الأساتذة المتخصصين..  

وقال رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية يقوم بتنفيذ البرامج التدريبية وفقاً لمقترحات الجهات الإدارية ومتطلباتها لرفع كفاءة العاملين في جميع المسائل ذات الصلة بالوظيفة العامة وفق خطة زمنية لأنشطة المركز.

ونوه بأنه وفقا للبروتوكول فقد تقرر تشكيل لجنة مشتركة من هيئة النيابة الإدارية ومحافظة الدقهلية تنعقد بصورة دورية لمتابعة التنفيذ وإقرار البرامج التدريبية المقررة والعمل على تذليل العقبات التي تعترض تنفيذ البروتوكول والتعامل الفوري مع أية مستجدات طارئة تحقيقاً للصالح العام.

وفي نهاية الزيارة تبادل محافظ الدقهلية ورئيس النيابة الادارية الدروع تعبيرا عن تعزيز اواصر التعاون بين المحافظة وهيئة النيابة الإدارية.

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التدريب القضائي الجهاز الإداري للدولة الجهاز الإداري الدقهلية الدكتور أيمن مختار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية النيابة الإدارية بمحافظة الدقهلية هيئة النيابة الإدارية

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