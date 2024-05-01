ممثل إسرائيل بالأمم المتحدة: المتظاهرون الداعمون لفلسطين حول العالم يريدون تدميرنا

أكد ممثل إسرائيل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، جلعاد أردان، أن المنظمة الأممية تمثل عائقًا أمام السلام، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين يرفضون كل عروض السلام.

وأضاف "أردان"، خلال كلمته بالأمم المتحدة، أن السلطة الفلسطينية لا ترقى لمعايير الدولة، وهناك مشكلة تعفن عميق بالمنظمة.

وتابع “لن نقبل أن يكون تقرير مصيرنا والانضمام للأمم المتحدة خاضعا بأي شكل لحق النقض الإسرائيلي”، مستطردًا أن الفلسطينيين يرفضون كل عروض السلام.

وأوضح أن وجود دولة فلسطينية سيعني زوال دولة إسرائيل، مشيرًا إلى أن المتظاهرين الداعمين لفلسطين حول العالم يريدون تدمير إسرائيل وحماس تدعمهم.

ونوه بأن الفلسطينيين يريدون دولة واحدة من النهر إلى البحر خالية من اليهود والأمم المتحدة تتعاون معهم وتشجعهم، موضحًا أن ألمانيا شهدت النازية، والآن التاريخ يعيد نفسه.

وأضاف “أشعر بالاشمئزاز من أفعال الأمم المتحدة بعد عدم إدانتها لأفعال حماس"، مؤكدًا أن مستقبلا سيدرس الطلبة سقوط الأمم المتحدة في مناهجهم.

من جانبه، أعلن ممثل فلسطين بالأمم المتحدة، السفير الفلسطيني رياض منصور ، اليوم الأربعاء، تقديم فلسطين طلب العضوية الكاملة مجددا يوم 10 مايو.

وقال ممثل أمريكا بالأمم المتحدة، أنهم مستعدون للحوار مع الفلسطينيين لقيام الدولة.

وأكد ممثل الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة روبرت وود معارضة واشنطن احتلال إسرائيل لقطاع غزة، مشيرا إلى معارضة أي إجراء يقوض حل الدولتين.

وقال وود إن بلاده مستعدة للحوار مع الفلسطينيين لقيام الدولة، مشدداً في الوقت ذاته أن أمن إسرائيل أولوية لواشنطن.