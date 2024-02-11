سلم نفسه للشرطة.. عامل ينتحل صفة محصل كهرباء ويقتل سيدة بعين شمس..تفاصيل

انتحل عامل صفة محصل كهرباء واستطاع الدخول لشقة سيدة عجوز تقيم بمفردها بعين شمس محاولا سرقتها وعندما قاومته قام بقـ تلها، وبعدها سلم نفسه لقسم شرطة عين شمس معترفاً بجريمته .

تبلغ لقسم شرطة عين شمس من فني الوميتال سن 42 ومقيم ش الزهراء ، واعترف بارتكابه واقعة قـ تل احدى السيدات بمسكنها بقصد السرقة بعد انتحاله صفة محصل كهرباء .

بالانتقال والفحص تبين وفاة سيدة بالمعاش سن 57 مقيمة بمفردها واعتقاد أهليتها وفاتها نتيجه أمراض السكر والقلب، وتم إنهاء إجراءات الدفن من خلال مفتش الصحة ، واتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق .