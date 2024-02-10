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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيدة تقفز من الطابق الثاني هربا من حريق في شقتها بـ15 مايو

حريق
حريق

انقذت العناية الالهية سيدتين وفتاة من الموت المحقق بعد نشوب حريق في شقة احدهن وقفزها من الطابق الثاني ، بينما اصيبت جارتها ونجلتها بالاختناق نتيجة تصاعد الادخنة ، وتم نقلهن الي المستشفي لاسعافهن ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

تلقى قسم شرطة ١٥ مايو بلاغا بنشوب حريق في شقة بدائرة القسم ووجود ٣ مصابين .

علي الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية بالقاهرة وتم السيطرة علي النيران .

وتبين من الفحص والمعاينة ان العقار مكون من ٤ طوابق ونشب الحريق بالطابق الثاني بصالة الشقة الذي اسفر عن اصابة قاطنة الشقة 31 سنة بكدمات بالوجه نتيجة قفزها من شرفه المنزل ، وإصابة سيدة ونجلتها قاطنين بالطابق الثالث نتيجة تصاعد الادخنة، وافادوا بان سبب الحريق قيام الاطفال باللهو بقداحة.

زتم تحرير محضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

الحماية المدنية اصابة سيدة السيطرة على النيران حريق حريق في شقة نشوب حريق

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