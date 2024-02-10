سيدة تقفز من الطابق الثاني هربا من حريق في شقتها بـ15 مايو

انقذت العناية الالهية سيدتين وفتاة من الموت المحقق بعد نشوب حريق في شقة احدهن وقفزها من الطابق الثاني ، بينما اصيبت جارتها ونجلتها بالاختناق نتيجة تصاعد الادخنة ، وتم نقلهن الي المستشفي لاسعافهن ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

تلقى قسم شرطة ١٥ مايو بلاغا بنشوب حريق في شقة بدائرة القسم ووجود ٣ مصابين .

علي الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية بالقاهرة وتم السيطرة علي النيران .

وتبين من الفحص والمعاينة ان العقار مكون من ٤ طوابق ونشب الحريق بالطابق الثاني بصالة الشقة الذي اسفر عن اصابة قاطنة الشقة 31 سنة بكدمات بالوجه نتيجة قفزها من شرفه المنزل ، وإصابة سيدة ونجلتها قاطنين بالطابق الثالث نتيجة تصاعد الادخنة، وافادوا بان سبب الحريق قيام الاطفال باللهو بقداحة.

زتم تحرير محضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق .