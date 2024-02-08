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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يقبض على عدد من مروجي المخدرات بالقاهرة

الشرطة
الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة المخدرات .

فقد تم ضبط (عاطل"له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.. بحوزته
(كيلو جرام لمخدر الهيروين – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار).

وضبط (3 عاطلين- لإثنين منهم معلومات جنائية ) بدائرة قسم شرطة المرج .. بحوزتهم (كمية لمخدرى "الهيروين-الآيس" - 2 سلاح أبيض).

وايضا ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة عين شمس.. بحوزتهما (كمية لمخدر الهيدرو وزنت كيلو جرام – فرد خرطوش- عدد من الطلقات) .

وضبط (عاطلين- لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المرج.. بحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – سلاح أبيض "مطواة") .
 
وكذا ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة السلام ثان .. بحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار) .

كما تم ضبط (3 عاطلين) بدائرة قسم شرطة السلام ثان .. وبحوزتهم (كمية لمخدرى "الأستروكس-البودر" - ميزان حساس – كمية من الأكياس الفارغة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة للدفاع عن نشاطهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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