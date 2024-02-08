الأمن يقبض على عدد من مروجي المخدرات بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة المخدرات .

فقد تم ضبط (عاطل"له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.. بحوزته

(كيلو جرام لمخدر الهيروين – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار).

وضبط (3 عاطلين- لإثنين منهم معلومات جنائية ) بدائرة قسم شرطة المرج .. بحوزتهم (كمية لمخدرى "الهيروين-الآيس" - 2 سلاح أبيض).



وايضا ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة عين شمس.. بحوزتهما (كمية لمخدر الهيدرو وزنت كيلو جرام – فرد خرطوش- عدد من الطلقات) .

وضبط (عاطلين- لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المرج.. بحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – سلاح أبيض "مطواة") .



وكذا ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة السلام ثان .. بحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار) .

كما تم ضبط (3 عاطلين) بدائرة قسم شرطة السلام ثان .. وبحوزتهم (كمية لمخدرى "الأستروكس-البودر" - ميزان حساس – كمية من الأكياس الفارغة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة للدفاع عن نشاطهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.